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Спорт

US Open-2026 установил рекорд по призовым в истории "Больших шлемов"

Теннис Рекорд Призовых, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 12:38 Фото: Instagram/usopen
Призовой фонд Открытого чемпионата США нынешнего сезона станет самым крупным в истории тенниса, а именно среди турниров Grand Slam. В 2026 году общая сумма призовых денег составит 108 миллионов долларов, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию уже официально представили организаторы американского чемпионата. Победители мужского и женского одиночных разрядов получат по 5,5 млн долларов, финалистам турнира дадут по 2,8 млн.

Чемпионы в парных разрядах и миксте заработают по 1 млн, а участникам финальных баталий будет выделено по полмиллиона.

Прежним рекордом владел US Open-2025, где призовой фонд был 90 млн. Для сравнения, на всех остальных трех турнирах "Большого шлема" данные цифры не превышают 80 млн.

Как известно, US Open – это заключительный турнир сезона из серии "Мейджоров" на харде, который стартует уже через два дня и продлится до 13 сентября.

К сожалению, на кортах Нью-Йорка может не выступить казахстанка Елена Рыбакина, которая минувшей ночью получила внезапную травму на "Мастерсе" в Цинциннати.

В эти часы решается вопрос о ее участии на US Open-2026, ответ – за медиками.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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