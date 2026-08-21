US Open-2026 установил рекорд по призовым в истории "Больших шлемов"

Призовой фонд Открытого чемпионата США нынешнего сезона станет самым крупным в истории тенниса, а именно среди турниров Grand Slam. В 2026 году общая сумма призовых денег составит 108 миллионов долларов, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию уже официально представили организаторы американского чемпионата. Победители мужского и женского одиночных разрядов получат по 5,5 млн долларов, финалистам турнира дадут по 2,8 млн.

Чемпионы в парных разрядах и миксте заработают по 1 млн, а участникам финальных баталий будет выделено по полмиллиона.

Прежним рекордом владел US Open-2025, где призовой фонд был 90 млн. Для сравнения, на всех остальных трех турнирах "Большого шлема" данные цифры не превышают 80 млн.

Как известно, US Open – это заключительный турнир сезона из серии "Мейджоров" на харде, который стартует уже через два дня и продлится до 13 сентября.

К сожалению, на кортах Нью-Йорка может не выступить казахстанка Елена Рыбакина, которая минувшей ночью получила внезапную травму на "Мастерсе" в Цинциннати.

В эти часы решается вопрос о ее участии на US Open-2026, ответ – за медиками.