Рыбакина рассказала подробности снятия с матча в США

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свой отказ от продолжения матча 1/4 финала турнира в Цинциннати против Иги Швёнтек, сообщает Zakon.kz.

Часами ранее Елена Рыбакина завершила выступление на турнире в Цинциннати, снявшись с четвертьфинального матча против Иги Швёнтек из-за травмы левой лодыжки.

Фото: j48tennis

На официальном сайте WTA опубликованы подробности произошедшего.

Рыбакина рассказала, что проблема с лодыжкой беспокоила ее уже продолжительное время, однако до недавнего старта серии турниров на харде ей удавалось держать ситуацию под контролем.

"В матче с Магдаленой Фрех в третьем круге, который прерывался из-за дождя, я начала чувствовать это сильнее. После этого я полностью взяла день отдыха. Перед сегодняшним матчем все было нормально, но, к сожалению, одно неудачное движение, одно приземление и что-то произошло", – сказала Рыбакина.

Теннисистка призналась, что после матча ей было даже больно ходить. В ближайшие дни она рассчитывает получить более подробную информацию о характере травмы.

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