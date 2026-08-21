Рыбакина рассказала подробности снятия с матча в США
Часами ранее Елена Рыбакина завершила выступление на турнире в Цинциннати, снявшись с четвертьфинального матча против Иги Швёнтек из-за травмы левой лодыжки.
На официальном сайте WTA опубликованы подробности произошедшего.
Рыбакина рассказала, что проблема с лодыжкой беспокоила ее уже продолжительное время, однако до недавнего старта серии турниров на харде ей удавалось держать ситуацию под контролем.
"В матче с Магдаленой Фрех в третьем круге, который прерывался из-за дождя, я начала чувствовать это сильнее. После этого я полностью взяла день отдыха. Перед сегодняшним матчем все было нормально, но, к сожалению, одно неудачное движение, одно приземление и что-то произошло", – сказала Рыбакина.
Теннисистка призналась, что после матча ей было даже больно ходить. В ближайшие дни она рассчитывает получить более подробную информацию о характере травмы.
Тем временем в соцсетях набирают популярность 18 отважных бельгийских болельщиков, которые присутствовали 20 августа на Центральном стадионе в Алматы во время первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы между "Кайратом" и "Андерлехтом".