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Спорт

Елена Рыбакина прибыла в Нью-Йорк на фоне разговоров о ее травме

Теннис Приезд Нью-Йорк, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 15:38 Фото: Instagram/LenaRybakina
Лучшая теннисистка Казахстана и вторая ракетка мира Елена Рыбакина сегодня, 25 августа 2026 года, появилась в Нью-Йорке за неделю до старта Открытого чемпионата США, сообщает Zakon.kz.

27-летняя теннисистка на своей странице в Instagram опубликовала видеокадры, где она находится в окружении своих фанатов и раздает автографы.

Сейчас большинство болельщиков в ожидании от нее новостей о состоянии ее здоровья и планах участия на US Open 2026.

Всем известно, что Елена на прошлой неделе получила травму в четвертьфинале турнира WTA-1000 в американском Цинциннати против Иги Швентек и при счете 1:4 не доиграла матч.

После той встречи во многих СМИ начали появляться новости о том, что Рыбакина может и вовсе сняться с американского Гранд слэма.

После игры со Швентек наша теннисистка сразу должна была пройти МРТ. Прошла ли она эту процедуру или нет, никому неизвестно.

Но из-за этой травмы лидер женской сборной Казахстана снялась с микста US Open, матчи которого уже стартовали вчера.

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Что касается непосредственно состязаний женского одиночного разряда, то они начнутся 30 августа и продлятся до 13 сентября. Призовой фонд в этом году составил рекордные 108 млн долларов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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