Рыбакиной предложили отказаться от участия в US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рекомендовал второй ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной пропустить Открытый чемпионат США в этом сезоне, сообщает Zakon.kz.

Янчук в беседе с корреспондентом "Чемпионата" прокомментировал, насколько рискованно для казахстанки будет остаться в заявке на US Open.

"Мне кажется, рисковать не надо. Прежде всего нужно говорить о здоровье и о следующих выступлениях. Надо подготовиться к Итоговому турниру, который будет через пару месяцев, восстанавливаться и не рисковать", – высказался Янчук.

До этого на турнире в Цинциннати Елена Рыбакина дошла до стадии восьми сильнейших теннисисток, но продолжить борьбу за титул ей помешало повреждение.

В четвертьфинальном матче казахстанская спортсменка встретилась с представительницей Польши Игой Швёнтек. Встреча для Рыбакиной завершилась досрочно. Из-за проблем со здоровьем она была вынуждена отказаться от дальнейшего участия и снялась с турнира во время стартовой партии.

Основная часть Открытого чемпионата США стартует 30 августа. Турнир завершится 13 сентября. Призовой фонд соревнований составит 48 миллионов 980 тысяч долларов (22,4 миллиарда тенге).

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина прибыла в Нью-Йорк на фоне разговоров о ее травме.