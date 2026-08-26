"Было физически сложно": Асаубаева прокомментировала победу на турнире во Франции

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева высказалась о своей победе в рапиде на престижном супертурнире WR Women’s Chess Tour 2026, который идет во французском Сен-Тропе, сообщает Zakon.kz.

Трехкратная чемпионка мира довольна выступлением, но призналась, что игровой день в строгой одежде был для нее физически сложным. Об этом Бибисара рассказала подписчикам в Instagram-Stories.

"Всем привет! Мой рабочий день на сегодня закончен. Я выиграла WR Chess Tour рапид-часть. В первом матче обыграла Пётц, во втором – Бациашвили, в третьем – Марию Музычук. Завтра будет блиц. Немножко устала, но довольна собой. Также 6 часов на каблуках. Да, вот так", – сказала Асаубаева в Stories.

26 августа казахстанка продолжит борьбу в Сен-Тропе на блиц-турнире, где постарается оформить "золотой дубль".

Ранее мы писали о том, как Бибисара Асаубаева оставила позади соперниц на престижном турнире по рапиду во Франции.