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Спорт

Представители Чехии выиграли звездный микст на US Open-2026 по теннису

Теннис Победа Микст US Open, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 09:52 Фото: Instagram/usopen
Утром 27 августа на проходящем в эти дни Открытом чемпионате США по теннису определились первые победители, которые были выявлены в звездном турнире смешанных пар, сообщает Zakon.kz.

В финале микста US Open-2026 чешские теннисисты Каролина Мухова и Якуб Меншик переиграли Белинду Бенчич (Швейцария) и Флавио Коболли (Италя) со счетом 6:3, 1:6, 10:6.

Решающий поединок звездного турнира продлился 1 час и 12 минут и завершился в пользу чешского дуэта, который, помимо дебютного трофея "Большого шлема", также забрал солидный чек в размере 1 млн долларов.

Должна была принять участие в этих соревнованиях и казахстанка Елена Рыбакина в паре с американцем Тейлором Фритцем. Однако из-за травмы вторая ракетка мира в последний момент снялась с этих состязаний, но все же появилась на кортах Нью-Йорка.

К сожалению, накануне поздно вечером в полуфинал квалификаций US Open-2026 не смог пройти наш Тимофей Скатов. Его остановил знаменитый болгарин и экс-третья ракетка мира Григор Димитров со счетом 7:6, 6:4.

Чуть ранее уроженец Петропавловска на старте этих соревнований был сильнее бельгийца Жиля Арно Байи (№240 ATP).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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