Елена Рыбакина записалась на первую пробную тренировку на US Open-2026

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина через несколько часов собирается провести первую тренировку на кортах Нью-Йорка за три дня до старта Открытого чемпионата США, сообщает Zakon.kz.

Это будет ее первое занятие после полученной недавно травмы на "Мастерсе" в Цинциннати (США). Как гласит официальный сайт US Open 2026, фамилия казахстанки присутствует в расписании тренировок участников нынешнего турнира на 27 августа.

Перед стартом американского первенства Рыбакина заявила, что надеется восстановиться к началу заключительного Гранд слэма сезона.

У нее сейчас есть несколько дней для поправки здоровья, так как матчи основной сетки одиночного разряда стартуют 30 августа.

"Мой график был очень тяжелым, в Торонто провела подряд несколько затяжных игр. Трудности были с восстановлением, матчи заканчивались поздно, а потом приходилось просыпаться, и весь твой график полностью сбивался. Затем в Цинциннати сразу сыграла два матча подряд, к тому же с дождевыми паузами. Конечно, накопилось и оказалось серьезной нагрузкой для организма. Сейчас пробуем все возможные методы лечения и надеемся, что через несколько дней буду снова готова". Елена Рыбакина

Уже сегодня вечером в Нью-Йорке пройдет жеребьевка данного турнира в основной сетке среди мужчин и женщин.

Если одиночники только начнут свои состязания, то несколько часов назад на US Open 2026 определились чемпионы в миксте.