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Спорт

Появились видеокадры первой тренировки Рыбакиной на US Open-2026

Теннис Первая Тренировка, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 16:29 Фото: Instagram/LenaRybakina
Лучшая казахстанская теннисистка и вторая ракетка мира Елена Рыбакина спустя неделю после травмы на "Мастерсе" в Цинциннати снова вернулась на корты. Это случилось прошедшей ночью на предварительных тренировках за два дня до старта Открытого чемпионата США, сообщает Zakon.kz.

С прошлой недели всех волнует состояние ее здоровья. Болельщики задаются вопросом, сможет ли Елена в полной мере показать свое мастерство на будущем турнире в Нью-Йорке.

Несмотря на некоторые опасения, Рыбакина пока провела первую легкую тренировку, особо не нагружая себя и свой организм.

По этим кадрам некоторые эксперты уже вынесли свой вердикт и предварительный прогноз по ее будущему выступлению в Нью-Йорке.

"Передвижение Рыбакиной во время первой тренировки было крайне ограниченным. Кажется, она старается не переносить вес на левую ногу. Это могло быть лишь мерой предосторожности, но увиденное только усилило опасения относительно ее состояния". Мнение издания Tennishead

Чтобы не усугублять травму, Елена на днях отказалась от участия в миксте US Open-2026 вместе с американцем Тейлором Фритцем.

Сегодня вечером наша спортсменка проведет уже вторую тренировку в Нью-Йорке, где ей на корте Артура Эша будет оппонировать испанка Паула Бадоса.

Накануне Рыбакина узнала свою первую соперницу на предстоящих соревнованиях.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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