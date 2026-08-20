Что нужно Рыбакиной для статуса первой ракетки уже на этой неделе

Лучшая теннисистка Казахстана и вторая ракетка мира Елена Рыбакина на этой неделе может сместить Арину Соболенко с первой строчки рейтинга WTA. Этот шанс будет возможным, если она пробьется в финал "Мастерса" на кортах Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

На данную минуту первую и вторую ракетку планеты в Live-рейтинге WTA разделяют 431 очко. Данный разрыв Рыбакина может не только сократить, но и обогнать.

И уже через два дня неофициально возглавить список лучших теннисисток мира. А сам официальный факт будет подтвержден по итогам турнира в Цинциннати и в обновленном рейтинге, который будет выпущен 24 августа.

Подобный шанс Елена заработала минувшей ночью, когда вышла в 1/4 финала американского турнира, а вот ее главная соперница Арина Соболенко проиграла в четвертом круге.

Но все эти планы и фантазии будут реализованы только в случае двух подряд будущих побед казахстанки в Цинциннати.

Эти две преграды не самые слабые: для начала нашу теннисистку в четвертьфинале ждет Ига Швентек (Польша), которая неделю назад забрала у Рыбакиной титул в Торонто.

Если Елена возьмет реванш у седьмой ракетки мира, то далее на ее пути будет победитель американского противостояния между Амандой Анисимовой (№9) и Джессикой Пегулой (№3).