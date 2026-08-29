Абылайхан Жубаназар сотворил сенсацию в финале Grand Slam и принес Казахстану "золото"

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар завоевал медаль на турнире серии Grand Slam, который проходит в Лозанне (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана.

По их данным, казахстанский спортсмен вышел в финал соревнований в весовой категории до 81 килограмма.

"В решающей схватке Жубаназар одержал победу над представителем Узбекистана Арслонбеком Тожиевым. Таким образом, Абылайхан Жубаназар завершил турнир на первом месте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанская дзюдоистка взяла "золото" ЧМ в Эквадоре.