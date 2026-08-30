Рыбакина "поспорила" с Коко Гауфф на тренировке в США

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина опубликовала в Instagram пост перед стартом в US Open-2026, сообщает Zakon.kz.

Новое видео с центрального корта Артура Эша продемонстрировало тренировку Елены с американской теннисисткой Коко Гауфф. Они сыграли тренировочный сет, в котором со счетом 6:1 силу показала Гауфф.

"Привет, Флашинг-Медоус", – подписала видео Рыбакина.

"Флашинг-Медоус" – парк в Нью-Йорке (район Квинс). Именно там находится Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг. На этих кортах ежегодно проходит Открытый чемпионат США.

Основной раунд Открытого чемпионата США (US Open-2026) начнется в воскресенье. Что касается казахстанки, то она проведет первый матч в одиночном разряде 1 сентября. Ее предстоящей соперницей станет американка Теа Фродин (580-я в WTA).

Ранее мы писали о том, как лучшая казахстанская теннисистка и вторая ракетка мира Елена Рыбакина спустя неделю после травмы на "Мастерсе" в Цинциннати снова вернулась на корты.