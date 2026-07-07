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Спорт

Рыбакина опубликовала трогательный пост после выступления на "Уимблдоне"

Первая ракетка Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 06:41 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина разместила в Instagram пост после завершения своего выступления на "Уимблдоне", сообщает Zakon.kz.

Елена выложила фото с турнира и поблагодарила организаторов и болельщиков за свое участие в нем.

"Благодарна за каждый год, когда мне удается играть на этом престижном турнире", – сердечно поблагодарила казахстанка.

Она завершила выступление на турнире в третьем раунде, уступив бельгийке Элизе Мертенс со счетом 6:7, 1:6. В 2022 году Рыбакиной удалось стать чемпионкой "Уимблдона".

Ранее сообщалось, что давний соперник Бублика остановил его на "Уимблдоне-2026".

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