Рыбакина опубликовала трогательный пост после выступления на "Уимблдоне"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина разместила в Instagram пост после завершения своего выступления на "Уимблдоне", сообщает Zakon.kz.

Елена выложила фото с турнира и поблагодарила организаторов и болельщиков за свое участие в нем.

"Благодарна за каждый год, когда мне удается играть на этом престижном турнире", – сердечно поблагодарила казахстанка.

Она завершила выступление на турнире в третьем раунде, уступив бельгийке Элизе Мертенс со счетом 6:7, 1:6. В 2022 году Рыбакиной удалось стать чемпионкой "Уимблдона".

Ранее сообщалось, что давний соперник Бублика остановил его на "Уимблдоне-2026".