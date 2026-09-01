Чемпион US Open 2025 Алькарас c победы начал защиту своего титула
Третья ракетка мира, который не играл четыре месяца из-за травмы запястья, на старте американского первенства переиграл россиянина Романа Сафиуллина – 6:4, 6:6, 6:4.
Далее испанца ждет португальский теннисист и 72-й номер рейтинга ATP – Жайме Фария.
Во второй игровой день US Open 2026 состоялись еще ряд интересных матчей с сенсационными итогами. Так, грек Стефанос Циципас обыграл действующего чемпиона недавнего "Мастерса" в Цинциннати, 10-го сеяного текущих соревнований Артура Фиса (Франция) – 4:6, 7:6(3), 6:1, 6:4.
Тэйлор Таунсенд (США) сразу в первом круге турнира отправила домой финалистку "Ролан Гаррос-2026" Майю Хвалинскую из Польши – 6:2, 6:3.
Недавняя гроза авторитетов женского "Мастерса" в Цинциннати Сара Бэйлик (Чехия) прекратила свое выступление в Нью-Йорке, уступив испанке Кристине Букса – 5:7, 6:4, 1:6.
А сегодня в 20:00 по казахстанскому времени на американские корты выйдет главная надежда казахстанского тенниса Елена Рыбакина.