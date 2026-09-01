Чемпион US Open 2025 Алькарас c победы начал защиту своего титула

Два часа назад на кортах Нью-Йорка завершились поединки второго игрового дня Открытого чемпионата США по теннису, по итогам которого действующий его победитель Карлос Алькарас успешно прошел стартовый круг данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Третья ракетка мира, который не играл четыре месяца из-за травмы запястья, на старте американского первенства переиграл россиянина Романа Сафиуллина – 6:4, 6:6, 6:4.

Далее испанца ждет португальский теннисист и 72-й номер рейтинга ATP – Жайме Фария.

Во второй игровой день US Open 2026 состоялись еще ряд интересных матчей с сенсационными итогами. Так, грек Стефанос Циципас обыграл действующего чемпиона недавнего "Мастерса" в Цинциннати, 10-го сеяного текущих соревнований Артура Фиса (Франция) – 4:6, 7:6(3), 6:1, 6:4.

Тэйлор Таунсенд (США) сразу в первом круге турнира отправила домой финалистку "Ролан Гаррос-2026" Майю Хвалинскую из Польши – 6:2, 6:3.

Недавняя гроза авторитетов женского "Мастерса" в Цинциннати Сара Бэйлик (Чехия) прекратила свое выступление в Нью-Йорке, уступив испанке Кристине Букса – 5:7, 6:4, 1:6.

А сегодня в 20:00 по казахстанскому времени на американские корты выйдет главная надежда казахстанского тенниса Елена Рыбакина.