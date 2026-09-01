Будущий соперник "Кайрата" в еврокубках вырвал победу на последней секунде

Минувшей ночью завершились все матчи второго тура итальянского футбольного чемпионата в высшем дивизионе, в заключительной игре которого "Аталанта" вырвала победу в добавленное время у "Болоньи" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Домашний успех "Бергамо Кальчо" на 96-й минуте принес единственный мяч в исполнении Лазара Самарджича.

Благодаря этой победе команда Раффаэле Палладино сейчас находится в группе лидеров таблицы Серии А. С багажом в шесть очков "богиня" ныне занимает пятое место.

Как известно, "Аталанта" 5 ноября на родной арене примет казахстанский "Кайрат" в рамках игр третьего тура общего этапа Лиги конференций УЕФА.

А до этого клуб из Бергамо в ближайшем матче итальянского первенства сыграет в гостях с лидером турнирной таблицы – "Ромой".

Тем временем накануне кызылординский "Кайсар" перед финалом Кубка РК остался без своего главного тренера.