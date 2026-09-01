#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+18°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+18°
$
462.31
536.09
5.34
Спорт

Чемпион US Open 2025 Алькарас c победы начал защиту своего титула

Теннис Победа Старт, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 12:41 Фото: Instagram/usopen
Два часа назад на кортах Нью-Йорка завершились поединки второго игрового дня Открытого чемпионата США по теннису, по итогам которого действующий его победитель Карлос Алькарас успешно прошел стартовый круг данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Третья ракетка мира, который не играл четыре месяца из-за травмы запястья, на старте американского первенства переиграл россиянина Романа Сафиуллина – 6:4, 6:6, 6:4.

Далее испанца ждет португальский теннисист и 72-й номер рейтинга ATP – Жайме Фария.

Во второй игровой день US Open 2026 состоялись еще ряд интересных матчей с сенсационными итогами. Так, грек Стефанос Циципас обыграл действующего чемпиона недавнего "Мастерса" в Цинциннати, 10-го сеяного текущих соревнований Артура Фиса (Франция) – 4:6, 7:6(3), 6:1, 6:4.

Тэйлор Таунсенд (США) сразу в первом круге турнира отправила домой финалистку "Ролан Гаррос-2026" Майю Хвалинскую из Польши – 6:2, 6:3.

Недавняя гроза авторитетов женского "Мастерса" в Цинциннати Сара Бэйлик (Чехия) прекратила свое выступление в Нью-Йорке, уступив испанке Кристине Букса – 5:7, 6:4, 1:6.

А сегодня в 20:00 по казахстанскому времени на американские корты выйдет главная надежда казахстанского тенниса Елена Рыбакина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Победа Серия А
14:23, Сегодня
Будущий соперник "Кайрата" в еврокубках вырвал победу на последней секунде
Теннис Победа США
08:53, 31 августа 2026
Александр Бублик удачно начал свой поход на US Open 2026
Янник Синнер и Карлос Алькарас
02:36, 08 сентября 2025
Синнер или Алькарас: определился победитель Us Open-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
КФФ
14:19, Сегодня
В КФФ могут поднять вопрос об исключении клуба Премьер-лиги из чемпионата
Александр Горбачук - тренер-консультант мужской сборной Казахстана по фехтованию на шпаге
14:07, Сегодня
"Я почти подписал контракт с Гонконгом": почему топ-тренер Горбачук выбрал Казахстан
Александр Усик
13:59, Сегодня
Александр Усик может провести прощальный поединок с Деонтеем Уайлдером в 2027 году
Месси и сборная Аргентины: 207 матчей и ни одного партнёра, отыгравшего рядом больше 113
13:49, Сегодня
Месси провел за Аргентину 207 матчей, но ни один партнер не отыграл рядом с ним даже 113
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: