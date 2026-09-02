Путинцева сенсационно обыграла олимпийскую чемпионку на US Open-2026

По итогам завершившихся матчей первого круга Открытого чемпионата США по теннису был зафиксирован ряд неожиданных и сенсационных результатов, автором одного из которых стала казахстанка Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

Прошедшей ночью вторая ракетка женской сборной Казахстана, которая ныне занимает 84-ю строчку рейтинга WTA, сумела переиграть Белинду Бенчич (Швейцария).

Победительница Олимпийских игр 2020 года и 12-я сеяная US Open-2026 ничего не смогла противопоставить мощной игре Путинцевой и признала свое поражение в трех сетах – 4:6, 7:5, 6:3.

Поединок выдался очень напряженным и затяжным и длился 2 часа и 51 минуту.

В итоге Юлия Путинцева пробилась во второй круг соревнований одиночки, где встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (№121 WTA).

Также нужно отметить победу нашей второй ракетки мира Елены Рыбакиной, которая на старта американского чемпионата была сильнее хозяйки кортов Ти Фродин.