Путинцева сенсационно обыграла олимпийскую чемпионку на US Open-2026
Фото: Instagram/yulia_putintseva
По итогам завершившихся матчей первого круга Открытого чемпионата США по теннису был зафиксирован ряд неожиданных и сенсационных результатов, автором одного из которых стала казахстанка Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.
Прошедшей ночью вторая ракетка женской сборной Казахстана, которая ныне занимает 84-ю строчку рейтинга WTA, сумела переиграть Белинду Бенчич (Швейцария).
Победительница Олимпийских игр 2020 года и 12-я сеяная US Open-2026 ничего не смогла противопоставить мощной игре Путинцевой и признала свое поражение в трех сетах – 4:6, 7:5, 6:3.
Поединок выдался очень напряженным и затяжным и длился 2 часа и 51 минуту.
В итоге Юлия Путинцева пробилась во второй круг соревнований одиночки, где встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь (№121 WTA).
Также нужно отметить победу нашей второй ракетки мира Елены Рыбакиной, которая на старта американского чемпионата была сильнее хозяйки кортов Ти Фродин.
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