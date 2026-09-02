Рыбакина высказалась о своем здоровье после стартового матча на US Open-2026

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина прошедшей ночью успешно начала свои выступления на Открытом чемпионате США по теннису. После победного матча она рассказала о текущем самочувствии после недавней травмы на турнире в Цинциннати, сообщает Zakon.kz.

Как известно, фанатов казахстанской теннисистки в последнюю неделю очень сильно волновало состояние ее здоровья, были даже намеки на то, что она может из-за травмы пропустить заключительный Гранд слэм сезона.

Однако Рыбакина после "Мастерса" в Цинциннати взяла паузу и семь дней не тренировалась, только на днях постепенно возобновила занятия.

С другой стороны, в первом круге US Open-2026 второй ракетке мира попалась малоизвестная американка Ти Фродин, с которой наша спортсменка не имела особых проблем, – 6:3, 6:2, и после матча прокомментировала актуальное состояние своего здоровья.

"Будем смотреть по ситуации, день за днем. Рада, что смогла сыграть этот матч и победить. Посмотрим, как буду чувствовать себя завтра, ведь мне пришлось сделать довольно долгий перерыв. Почти не тренировалась и не давала себе физических нагрузок. Сейчас для меня главное – двигаться постепенно. Самое важное – это восстановиться и прислушиваться к своему организму. Пока что все идет неплохо". Елена Рыбакина

На данный час Елена временно стала первой ракеткой мира в Live-рейтинге WTA, но это пока номинально. Все официально будет утверждено только 14 сентября, когда выйдет обновленный список лучших теннисисток планеты.

Чтобы Елена осталась на первой строчке рейтинга, ее ближайшим конкуренткам в лице Арины Соболенко, Джессики Пегулы и Кори Гауфф нужно как можно быстрее покинуть основную сетку турнира.

"Все соперницы играют очень сильно, из-за травмы каждый день для меня на счету. Безусловно, это было бы невероятным достижением, но до этого еще далеко. Мне нужно сосредоточиться на завтрашнем выходном, восстановлении и просто продолжать двигаться вперед". Елена Рыбакина

Также нужно подчеркнуть, что казахстанка может досрочно стать первой ракеткой мира, если доберется до полуфинала нынешнего US Open.

Тогда при всем желании у остальной тройки не будет шансов отобрать у нее данный титул.

Между тем накануне "Челси" на помощь Дастану Сатпаеву на будущий год подписал 18-летнего талантливого защитника сборной Италии.