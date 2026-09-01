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Спорт

"Челси" подписал 18-летнего талантливого защитника сборной Италии

Футбол Переход Челси, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 17:24 Фото: Instagram/honest.ahanorr
Английский футбольный "Челси" продолжает пополнять свой состав новыми игроками. В последний день трансферов "аристократы" договорились о переходе защитника "Аталанты" Хонеста Аханора, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба "синих", молодой новобранец официально присоединится к клубу только в 2027 году.

По сведениям некоторых инсайдеров, сумма трансфера 18-летнего защитника составила 46,7 млн евро. Аханор пока временно поиграет в "Кристал Пэлас" на правах аренды.

В прошлом сезоне итальянец сыграл 35 матчей за "Аталанту".

Два месяца назад Хонест дебютировал за сборную Италии. На данный момент в его активе две встречи за "Скуадру Адзурри".

Пока Аханор подписывал бумаги о переходе в "Челси", его коллеги из Бергамо вырвали победу на последних секундах матча против "Болоньи" в Серии А (1:0).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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