"Челси" подписал 18-летнего талантливого защитника сборной Италии

Английский футбольный "Челси" продолжает пополнять свой состав новыми игроками. В последний день трансферов "аристократы" договорились о переходе защитника "Аталанты" Хонеста Аханора, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба "синих", молодой новобранец официально присоединится к клубу только в 2027 году.

По сведениям некоторых инсайдеров, сумма трансфера 18-летнего защитника составила 46,7 млн евро. Аханор пока временно поиграет в "Кристал Пэлас" на правах аренды.

В прошлом сезоне итальянец сыграл 35 матчей за "Аталанту".

Два месяца назад Хонест дебютировал за сборную Италии. На данный момент в его активе две встречи за "Скуадру Адзурри".

Пока Аханор подписывал бумаги о переходе в "Челси", его коллеги из Бергамо вырвали победу на последних секундах матча против "Болоньи" в Серии А (1:0).