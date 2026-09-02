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Спорт

Дастана Сатпаева признали лучшим игроком матча против "Мидлсбро" в Чемпионшипе

Казахстанский форвард Дастан Сатпаев , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 04:59 Фото: Instagram/burnleyofficial
Казахстанский форвард Дастан Сатпаев признан лучшим игроком матча "Бернли" – "Мидлсбро" в четвертом туре Чемпионшипа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча состоялась на стадионе "Терф Мур" в Бернли и завершилась вничью со счетом 1:1.

Нападающий сборной Казахстана и "Бернли" Дастан Сатпаев вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте матча. После игры Дастан был признан "Лучшим игроком матча".

Теперь "Бернли" с 2 очками занимает предпоследнее, 23-е место в турнирной таблице, "Мидслбро" стоит на пятом месте с 7 очками.

Ранее мы писали о том, как "Бернли" с Сатпаевым не смог проиграть "Мидлсбро" в Чемпионшипе.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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