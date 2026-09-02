"Бернли" с Сатпаевым не смог проиграть "Мидлсбро" в Чемпионшипе
Фото: Instagram/burnleyofficial
Английский "Бернли", за который играет нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, на домашнем поле встретился с "Мидлсбро" в матче четвертого тура Чемпионшипа, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, встреча прошла на стадионе "Терф Мур" в Бернли и завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыл "Мидлсбро" на 23-й минуте. Это сделал полузащитник Эйден Моррис.
"Бернли" смог сравнять счет во втором тайме, гол забил на 54-й минуте полузащитник Уго Рагубер.
Казахстанец Дастан Сатпаев вышел в стартовом составе. Его заменили на 81-й минуте матча.
"Бернли" с 2 очками занимает предпоследнее, 23-е место в турнирной таблице, "Мидслбро" находится на пятом месте с 7 очками. Дебют Дастана Сатпаева за команду состоялся во втором туре Чемпионшипа в игре против "Вест Бромвича".
Ранее мы сообщали, что главный тренер "Бернли" поставил Сатпаева в пример команде.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript