"Лаки-лузер" из Китая Юнчаокете стал главной сенсацией старта US Open 2026

3 сентября наконец-то завершились все игры первого круга одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису и уже стартовал ряд матчей второго раунда данного турнира, сообщает Zakon.kz.

По итогам затянувшегося из-за дождей стартового круга американского чемпионата блестящей игрой отметился китайский теннисист – 124-я ракетка мира Бу Юнчаокете, который пробрался в основную сетку через счастливый билет "Лаки-Лузер".

Бу проиграл финал квалификации, но зато ему повезло в лотерее, и он воспользовался своим шансом и разгромил в первом круге основы испанского таланта, 12-го сеяного текущих состязаний Рафаэля Ходара – 6:2, 6:1, 6:1.

Таким образом, Ходар стал самым высокорейтинговым теннисистом в истории US Open, кто проиграл Лаки-лузеру.

Что касается 24-летнего китайца, то он впервые прошел один круг на турнирах "Большого шлема" и третий раз за карьеру обыграл соперника из топ-20.

На его счету ранее были зафиксированы сенсационные победы над Андреем Рублевым и Стефаносом Циципасом.

Кстати, россиянин снова огорчил своих болельщиков, уступив прошедшей ночью в Нью-Йорке Даниэлю Мериде из Испании.

А вот грек Циципас после невероятной победы на старте турнира над Артуром Филсом за выход в третий круг данных соревнований был сильнее южноафриканца Ллойда Харриса.

Тем временем накануне "Барселона" объявила о подписании бразильского форварда Габриэла Жезуса.

