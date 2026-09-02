"Барселона" объявила о подписании бразильского форварда Габриэла Жезуса

Прошедшей ночью в ведущих футбольных лигах Европы закрылось трансферное окно, в котором один из последних переходов совершила каталонская "Барселона", сообщает Zakon.kz.

"Блауграна" успела перехватить Габриэла Жезуса у лондонского "Арсенала" за 10+4 млн евро и 20% от его перепродажи.

Контракт с бразильским форвардом подписан на ближайшие три года.

29-летний нападающий сборной Бразилии в прошлом сезоне сыграл за "канониров" 14 матчей в АПЛ, где забил три гола.

Тем самым несколько часов назад официально закрылось летнее трансферное окно в ведущих лигах Европы, за исключением чемпионата Турции и Португалии, у которых есть еще в запасе 3-4 дня.

Одним из громких приобретений в последние дни трансферов может похвалиться "Ливерпуль", который купил звезду ПСЖ Барколя за 145 млн евро.

Также нужно отметить приход знаменитого вратаря сборной Хорватии Ливаковича в "Барселону".