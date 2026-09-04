Рыбакина легко разобралась со 105-й ракеткой мира на US Open-2026

Утром 4 сентября на Открытом чемпионате США по теннису завершились все поединки второго круга в женском одиночном разряде, по итогам которых казахстанка Елена Рыбакина вошла в список лучших 32-х участниц данного турнира, сообщает Zakon.kz.

За выход в третий раунд текущих соревнований вторая ракетка мира без особых проблем переиграла испанку Джессику Бузас Манейро (№105 WTA).

Для победы казахстанке понадобилось 1 час и 8 минут плюс два сета – 6:2, 6:4.

Далее Рыбакина за выход в четвертый круг американского чемпионата встретится с Юлией Стародубцевой (№58 WTA).

Представительница Украины в своем матче второго раунда US Open-2026 неожиданно обыграла 22-ю сеяную текущих состязаний Марию Саккари из Греции – 1:6, 7:6, 6:2.

К сожалению, сетку одиночного разряда этих соревнований покидает наша Юлия Путинцева, которая проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

Между тем в ближайшие дни в чемпионате Аргентины по футболу проведут специальную акцию в честь знаменитого Лионеля Месси.