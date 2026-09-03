#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
455.4
526.99
5.25
Спорт

В чемпионате Аргентины пройдет чествование Месси на ближайших выходных

Футбол Чествование Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 10:46 Фото: Instagram/InterMiamiCF
Ассоциация футбола Аргентины объявила о проведении специальной акции в честь своего знаменитого форварда Лионеля Месси, который на днях известил о завершении карьеры в сборной, сообщает Zakon.kz.

По сценарию данной акции в честь 39-летнего футболиста все матчи чемпионата Аргентины в следующем туре остановят на 10-й минуте, для аплодисментов и показа ролика от национальной федерации.

Это коснется всех игр на уровне мужских и женских первенств в этой южноамериканской стране, чтобы участники матчей смогли поаплодировать легендарному нападающему.

Планируется, что и многочисленные фанаты тоже поддержат данную инициативу.

Как уже все знают, Месси объявил об своем уходе из сборной 31 августа.

Свой последний матч за сборную Лионель сыграл недавно, в финале ЧМ-2026 против Испании. В тот момент его команда проиграла "красной фурии" и довольствовалась серебряными медалями турнира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
футболист
00:33, 30 декабря 2023
Сборная Аргентины планирует вывести из обращения 10 номер после ухода Месси
Футбол
00:10, 20 августа 2024
Сборная Аргентины ближайшие матчи проведет без Месси
Месси завершил карьеру в сборной Аргентины
20:28, 31 августа 2026
Конец великой эпохи: Месси завершил карьеру в сборной Аргентины
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Оралхан Омиртаев
10:21, Сегодня
Капитан "Окжетпеса" Оралхан Омиртаев пропустит матч против "Ордабасы" в КПЛ
Сонг Ядонг
10:05, Сегодня
Ядонг предоставил доказательства своей не случайной победы нокаутом над Нурмагомедовым
Дастан Сатпаев в составе &quot;Бёрнли&quot;
09:50, Сегодня
"Он будет большим игроком": фанаты "Бёрнли" восхитились игрой Дастана Сатпаева
Александр Горбачук - тренер-консультант сборной Казахстана по фехтованию на шпаге
09:37, Сегодня
Тренер сборной Казахстана Горбачук рассказал, как выгнал чемпиона ОИ с тренировки в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: