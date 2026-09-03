В чемпионате Аргентины пройдет чествование Месси на ближайших выходных

Ассоциация футбола Аргентины объявила о проведении специальной акции в честь своего знаменитого форварда Лионеля Месси, который на днях известил о завершении карьеры в сборной, сообщает Zakon.kz.

По сценарию данной акции в честь 39-летнего футболиста все матчи чемпионата Аргентины в следующем туре остановят на 10-й минуте, для аплодисментов и показа ролика от национальной федерации.

Это коснется всех игр на уровне мужских и женских первенств в этой южноамериканской стране, чтобы участники матчей смогли поаплодировать легендарному нападающему.

Планируется, что и многочисленные фанаты тоже поддержат данную инициативу.

Как уже все знают, Месси объявил об своем уходе из сборной 31 августа.

Свой последний матч за сборную Лионель сыграл недавно, в финале ЧМ-2026 против Испании. В тот момент его команда проиграла "красной фурии" и довольствовалась серебряными медалями турнира.