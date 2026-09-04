Главный фаворит US Open-2026 выдал второй матч в пяти сетах

Несколько минут назад на кортах Нью-Йорка был сыгран заключительный матч второго круга мужской сетки Открытого чемпионата США по теннису, где немец Александр Зверев в тяжелом поединке обыграл Кентена Алиса (Франция), сообщает Zakon.kz.

Первый сеяный текущих соревнований победил 52-ю ракетку мира за 4 часа и 33 минуты, потратив все пять сетов – 6:4, 4:6, 7:6, 6:3, 6:3.

Тем самым Зверев сыграл второй матч подряд на этом турнире, который состоял из пяти партий. Ранее он одолел итальянца Лоренцо Сонего – 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4.

В итоге Александр получил шанс добраться до полуфинала американского чемпионата без матчей с игроками из топ-20.

Второй круг US Open-2026 стал непреодолимым препятствием для ряда фаворитов из первой десятки рейтинга ATP.

Так, 50-я ракетка мира из России Карен Хачанов переиграл третьего сеяного Феликса Оже-Альяссима из Канады – 6:7(5), 6:3, 6:2, 6:2.

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти проиграл 123-й ракетке мира, австралийцу Дэйну Суини, со счетом 6:3, 1:6, 2:6, 2:6.

А вот другой представитель Австралии и седьмая ракетка планеты Алекс де Минор огорчил своих фанатов, проиграв 70-му номеру списка ATP, голландцу Ботику ван де Зандсхулпу – 4:6, 5:7, 2:6.

Тем временем лучшая китайская баскетболистка накануне объявила новость, что не сможет поехать на ЧМ-2026.