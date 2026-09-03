Лучшая китайская баскетболистка не поедет на ЧМ-2026 из-за потери паспорта

Лидер женской сборной Китая по баскетболу Ли Юэру не примет участия на стартующем завтра чемпионате мира в Берлине (Германия), так как на днях потеряла паспорт, сообщает Zakon.kz.

По словам 27-летней баскетболистки, ее паспорт по непонятным причинам затерялся на почте. Отсутствие Юэру на предстоящем турнире – большая потеря для китайской дружины, так как она является одним из ключевых игроков команды.

На последних Олимпийских играх 2024 года она набирала в среднем 17,7 очка, 11 подборов и имела рейтинг эффективности 21,7.

В этом сезоне у себя в клубе "Даллас Вингс" она ограничилась 3,3 очками и 2,6 подборами, но доказала, что является очень доминирующим игроком в женском баскетболе.

На мировом первенстве Китай сыграет в группе D против США, Чехии и Италии.

"Я была невероятно взволнована и рада перспективе вернуться в национальную сборную. К сожалению, мой паспорт потерялся на почте и до сих пор не найден. Перепробовали все возможные варианты, но, возможно, нам просто не повезло на этот раз. На сегодняшний день паспорт по-прежнему отсутствует. Иногда разочарования – это часть жизни, грустно, что не могу быть здесь сегодня. Но я невероятно благодарна всем, кто поддерживал меня и продолжает поддерживать женский баскетбол в Китае". Заявление Ли Юэру

Потеря документов часто случается у известных спортсменов. К примеру, ровно год назад звезда "Барселоны" Ламин Ямаль из-за пропажи паспорта покинул Турцию частным рейсом.