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Спорт

Игра с узбекистанкой решила судьбу Соболенко в третьем круге US Open

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 02:20 Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко прошла в четвертый круг US Open-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в матче третьего круга представительница Беларуси встретилась с теннисисткой из Узбекистана Камиллой Рахимовой, занимающей 92-е место в рейтинге WTA.

Лидер рейтинга не оставила сопернице шансов и выиграла встречу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Победа Соболенко заняла 1 час 30 минут. В следующем раунде победительница встретится с триумфатором матча между американкой Тэйлор Таунсенд и россиянкой Дианой Шнайдер.

Победительница женского одиночного турнира US Open-2026 получит 5,5 млн долларов призовых и 2000 рейтинговых очков.

Ранее мы писали о том, что два сета в первом матче решили судьбу Соболенко на US Open 2026.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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