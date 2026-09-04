Арина Соболенко раскрыла причину появления корте в особом ожерелье

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала об ожерелье, в котором выступает на US Open-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в матче третьего круга US Open белорусская теннисистка Арина Соболенко встретилась с представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой. На состязание она вышла в ожерелье, которое мгновенно приковало внимание зрителей.

"Это комплект, который специально для меня разработали. Он полностью передает атмосферу турнира – яркий, смелый, красочный. Мне очень нравится. А главная тактика – отвлекать соперниц блеском (смеется). А вообще это винтажный комплект, который мне очень нравится", – раскрыла Соболенко в интервью на корте.

Соболенко уже дважды становилась чемпионкой US Open. Титулы она завоевала в 2024 и 2025 годах.

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