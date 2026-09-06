WTA прокомментировала игру Рыбакиной против Стародубцевой в 1/16 финала US Open

Женская теннисная ассоциация (WTA) прокомментировала победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной над украинкой Юлией Стародубцевой в третьем круге Открытого чемпионата США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в организации заметили прогресс казахстанской теннисистки.

"Елена Рыбакина набирает обороты в Нью-Йорке. Она продемонстрировала блестящую игру на корте Grandstand", – пишут редакторы WTA в соцсетях.

Матч Елены Рыбакиной против Юлии Стародубцевой завершился в двух партиях в пользу второй ракетки мира из Казахстана. В следующем раунде Елена "поспорит" с Наоми Осакой из Японии.

Поединок Рыбакиной с Осакой на US Open запланирован на 7 сентября. Матч стартует не раньше чем в 20:00 по казахстанскому времени.

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