Стародубцева прокомментировала победу над Рыбакиной в "Ролан Гаррос"-2026

55-я ракетка мира из Украины Юлия Стародубцева прокомментировала победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции-2026 над казахстанкой Еленой Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла со счетом 3:6, 6:1, 7:6 [10:4] в пользу украинской теннисистки.

Свои эмоции от победы украинская спортсменка прокомментировала так:

"Честно, это сложно описать словами. Я невероятно счастлива. Елена – одна из топ-игроков. У нее был потрясающий год. Я очень горжусь собой, что смогла сделать это сегодня. Третий сет был тяжелым, но я справилась, понимаете?", – сказала Юлия с улыбкой.

Стародубцева добавила еще несколько слов о Елене:

"Елена одна из лучших теннисисток мира. Нельзя выходить на матч с мыслью, что сегодня будет легко. Даже при счете 3:0 у меня было чувство, что все будет не так просто. Тяжелый матч, но я счастлива победить сегодня", – призналась Стародубцева в интервью на корте после матча.

