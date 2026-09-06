Арина Соболенко дерзко ворвалась в четвертьфинал US Open-2026

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко прошла в четвертьфинал US Open-2026, уверенно обыграв в матче четвертого круга представительницу США Тэйлор Таунсенд, занимающую 96-е место в мировом рейтинге WTA, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча шла 1 час 15 минут и закончилась победой белорусской теннисистки в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. По ходу матча Соболенко выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 14.

Таунсенд шесть раз подала навылет, трижды ошиблась на подаче и использовала четыре брейк-пойнта из шести. После встречи Соболенко высоко оценила игру американки, отметив, что матч получился гораздо сложнее, чем мог показаться по счету.

"Она невероятно играет у сетки, отлично принимает. Очень смелая теннисистка, было видно, насколько она была сосредоточена. Играть против нее, особенно здесь, было действительно непросто", – призналась первая ракетка мира в интервью на корте.

За выход в полуфинал Соболенко сыграет с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и представительницей Чехии Линдой Носковой.

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