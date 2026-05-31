Арина Соболенко дерзко ворвалась в четвертый круг "Ролан Гаррос"-2026
Фото: Instagram/arynasabalenka
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко продолжает серию успешных выступлений на Открытом чемпионате Франции, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в третьем круге одиночного разряда Арина обошла представительницу Австралии Дарью Касаткину (53-я ракетка мира) со счетом 6:0, 7:5.
Матч шел 1 час 17 минут. Соболенко выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. В активе Касаткиной один эйс, четыре двойные ошибки и один брейк.
Счет спортсменок в личных встречах стал 8:2 в пользу спортсменки из Беларуси.
В следующем раунде Арина Соболенко встретится с японкой Наоми Осака (16-й номер посева).
Ранее мы писали о том, что Соболенко вышла на корт 32-градусного Парижа с 23 каратами бриллиантов на шее.
