Арина Соболенко дерзко ворвалась в четвертый круг "Ролан Гаррос"-2026

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко продолжает серию успешных выступлений на Открытом чемпионате Франции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в третьем круге одиночного разряда Арина обошла представительницу Австралии Дарью Касаткину (53-я ракетка мира) со счетом 6:0, 7:5.

Матч шел 1 час 17 минут. Соболенко выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. В активе Касаткиной один эйс, четыре двойные ошибки и один брейк.

Счет спортсменок в личных встречах стал 8:2 в пользу спортсменки из Беларуси.

В следующем раунде Арина Соболенко встретится с японкой Наоми Осака (16-й номер посева).

