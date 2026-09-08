"Ничего не могла поделать": Осака высказалась о матче с Рыбакиной

Японская теннисистка Наоми Осака оценила подачу представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в концовке их очного матча, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, экс-первая ракетка мира призналась, что в эпизоде с финальным эйсом в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США она ничего не могла поделать.

"Когда она подала эйс, моей первой мыслью было: "Черт, я ничего не могу с этим поделать". Я просто наблюдала, как мяч пролетел мимо меня. В тот момент остается только подумать: "Что ж, она нанесла потрясающий удар". Это был действительно отличный удар. В целом я чувствую, что многому научилась", – сказала Наоми Осака на послематчевой пресс-конференции.

Елена Рыбакина обыграла Наоми Осаку в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Эта победа позволила казахстанской теннисистке впервые в карьере выйти в четвертьфинал US Open, где она поспорит за путевку в полуфинал с китаянкой Чжэн Циньвэнь.