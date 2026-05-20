Рыбакина и Осака поразили фанатов сразу после совместной тренировки

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (2-е место в рейтинге WTA) устроила автограф-сессию и сфотографировалась с фанатами после совместной тренировки с японкой Наоми Осакой во Франции, сообщает Zakon.kz.

После тренировки на грунтовых кортах Парижа в преддверии Открытого чемпионата Франции Рыбакина уделила время фанатам, раздав автографы и сделав совместные фотографии. Аналогично поступила и бывшая первая ракетка мира Наоми Осака, также пообщавшись с болельщиками.

Видеоролик с участием теннисисток был опубликован в социальной сети X официальным аккаунтом турнира "Ролан Гаррос".

Ранее Рыбакина порадовала поклонников новыми фотографиями перед "Ролан Гаррос".