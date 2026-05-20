Рыбакина и Осака поразили фанатов сразу после совместной тренировки
Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (2-е место в рейтинге WTA) устроила автограф-сессию и сфотографировалась с фанатами после совместной тренировки с японкой Наоми Осакой во Франции, сообщает Zakon.kz.
После тренировки на грунтовых кортах Парижа в преддверии Открытого чемпионата Франции Рыбакина уделила время фанатам, раздав автографы и сделав совместные фотографии. Аналогично поступила и бывшая первая ракетка мира Наоми Осака, также пообщавшись с болельщиками.
Видеоролик с участием теннисисток был опубликован в социальной сети X официальным аккаунтом турнира "Ролан Гаррос".
Always sparring time for the fans 😆#RolandGarros pic.twitter.com/msZhEE1pBL— Roland-Garros (@rolandgarros) May 20, 2026
Ранее Рыбакина порадовала поклонников новыми фотографиями перед "Ролан Гаррос".
