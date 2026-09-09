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Спорт

Асаубаева не смогла выиграть ни в одном из шести туров Global Chess League в Индии

Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 06:50 Фото: Kazchess
Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева не одержала ни одной победы в стартовых шести турах командного турнира Tech Mahindra Global Chess League-2026 в Бангалоре (Индия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка, выступающая за команду FYERS American Gambits, имеет в активе четыре ничьи и два поражения.

Несмотря на неудачную серию лидера женской доски, ее клуб все еще участвует в турнире благодаря успешным выступлениям Жавохира Синдарова из Узбекистана и индийца Арджуна Эригайси.

На старте соревнований Асаубаева разделила очки с россиянкой Екатериной Лагно и китаянкой Чжу Цзиньэр, после чего отдала победу Полине Шуваловой и сыграла вничью Дивьей Дешмукх.

Позже казахстанка сначала разошлась миром с Харикой Дронавалли из Индии, а в повторной партии игрового дня еще раз проиграла Екатерине Лагно.

Бибисара Асаубаева является трехкратной чемпионкой мира по блицу.

Турнир Global Chess League-2026 с общим призовым фондом в 1 миллион долларов (454 млн тенге) продлится в Индии до 13 сентября.

Ранее стало известно, что Соболенко чуть не проиграла шестой ракетке мира в четвертьфинале US Open-2026.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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