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Асаубаева после трех ничьих выиграла матч на женском Гран-при в Шымкенте

Шахматы Победа Конеру, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 11:38 Фото: Instagram/bibisarachess
Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева продолжает оставаться в списке лидеров Гран-при в Шымкенте, обыграв в пятом туре представительницу Индии Хампи Конеру, сообщает Zakon.kz.

Победа над опытной Конеру стала для Асаубаевой второй выигрышной партией на этих соревнованиях. Ранее в активе казахстанки был успех над Нургюл Салимовой (Болгария), а после этого три поединка она свела к ничьей.

Бибисара разошлась миром во встрече с Александрой Горячкиной (Россия), Ставрулу Цолакиду (Греция) и Элизабет Петц (Германия).

К утру 4 ноября Бибисара Асаубаева располагается на 2-ой строчке шымкентского Гран-при, набрав 3,5 очка после пяти раундов.

Впереди нее идет международный гроссмейстер Александра Горячкина (4 балла), призовую тройку замыкает Хампи Конеру (3).  

Шахматы Победа Конеру, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 11:38

Фото: Instagram/bibisarachess

В 6-м раунде Гран-при-2024 Асаубаеву ждет противостояние с титулованной россиянкой Екатериной Лагно.

Тем временем, в отечественном первенстве по футболу разыгралась нешуточная борьба за золотые медали нынешнего сезона.

Перед последним туром КПЛ-2024, который запланирован на 10 ноября, на чемпионство претендуют два коллектива: "Кайрат" и "Астана". Накануне столичная команда проиграла в гостях "Тоболу" из Костаная (0:1).

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