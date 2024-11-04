Асаубаева после трех ничьих выиграла матч на женском Гран-при в Шымкенте
Победа над опытной Конеру стала для Асаубаевой второй выигрышной партией на этих соревнованиях. Ранее в активе казахстанки был успех над Нургюл Салимовой (Болгария), а после этого три поединка она свела к ничьей.
Бибисара разошлась миром во встрече с Александрой Горячкиной (Россия), Ставрулу Цолакиду (Греция) и Элизабет Петц (Германия).
К утру 4 ноября Бибисара Асаубаева располагается на 2-ой строчке шымкентского Гран-при, набрав 3,5 очка после пяти раундов.
Впереди нее идет международный гроссмейстер Александра Горячкина (4 балла), призовую тройку замыкает Хампи Конеру (3).
Фото: Instagram/bibisarachess
В 6-м раунде Гран-при-2024 Асаубаеву ждет противостояние с титулованной россиянкой Екатериной Лагно.
Тем временем, в отечественном первенстве по футболу разыгралась нешуточная борьба за золотые медали нынешнего сезона.
Перед последним туром КПЛ-2024, который запланирован на 10 ноября, на чемпионство претендуют два коллектива: "Кайрат" и "Астана". Накануне столичная команда проиграла в гостях "Тоболу" из Костаная (0:1).