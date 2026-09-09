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Спорт

Елена Рыбакина пробилась в полуфинал US Open и станет первой ракеткой мира

Фото: Instagram/LenaRybakina , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 23:16 Фото: Instagram/LenaRybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сегодня, 9 сентября 2026 года, обыграла китаянку Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале US Open и впервые в истории Казахстана возглавит мировой рейтинг WTA, сообщает Zakon.kz.

В первом сете Рыбакина уступила Циньвэнь со счетом 3:6, однако во второй партии казахстанка взяла убедительный реванш – 6:1. В решающем сете Елена также оказалась сильнее соперницы – 6:4.

Эта победа гарантировала казахстанке первое место в мировом рейтинге WTA по итогам US Open.

В live-рейтинге WTA Рыбакина обошла белоруску Арину Соболенко и стала новым лидером мирового теннисного топа. Официально обновленный рейтинг будет опубликован в понедельник, 14 сентября 2026 года.

Таким образом, Елена установила исторический рекорд – она стала первой представительницей Казахстана, возглавившей мировой рейтинг в одиночном разряде. Ранее ни один спортсмен из нашей страны – ни среди женщин, ни среди мужчин – не занимал первую строчку мирового рейтинга.

За выход в полуфинал US Open Рыбакина заработала 1 450 000 долларов и гарантировала себе как минимум 780 рейтинговых очков.

В полуфинале турнира Рыбакина встретится с победительницей матча между американкой Кори Гауфф и россиянкой Миррой Андреевой.

В предыдущем матче турнира казахстанская теннисистка уверенно обыграла японку Наоми Осаку со счетом 6:1, 6:4.

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