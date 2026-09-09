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Спорт

Стало известно, с кем Елена Рыбакина сыграет в полуфинале US Open

Теннисистка Коко Гауф, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 04:49 Фото: instagram/cocogauff
По итогам четвертьфинала стала известна соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на предстоящем полуфинале Открытого чемпионата США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, Елена Рыбакина сыграет с американкой Коко Гауфф (четвертая в рейтинге WTA).

В четвертьфинале Гауфф обыграла в трех сетах россиянку Мирру Андрееву (пятая ракетка мира) – 2:6, 7:6 (9:7), 6:2.

Матч продлился 2 часа 21 минуту. За это время Гауфф четыре раза подала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Андреева сделала три эйса, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти.

Полуфинальные матчи пройдут в ночь с 10 на 11 сентября 2026 года.

Елена Рыбакина 9 сентября 2026 года обыграла китаянку Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале US Open и впервые в истории Казахстана возглавит мировой рейтинг WTA. Сразу после этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую теннисистку с завоеванием звания первой ракетки мира. Он отметил, что Елена Рыбакина вписала свое имя в летопись мирового тенниса.

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Камила Салкымбаева
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