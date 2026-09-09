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События

"Вписали свое имя в летопись мирового тенниса": Токаев поздравил Рыбакину

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 01:17 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисистку Елену Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира, передает Zakon.kz.

Поздравление главы государства 10 сентября 2026 года опубликовал в своем Telegram-канале его советник – пресс-секретарь Айбек Смадияров.

"Выход на первую строчку рейтинга WТА – это спортивная вершина, покоренная Вами благодаря феноменальному таланту, колоссальному трудолюбию и непреклонной вере в себя. Этим историческим достижением Вы прославили казахстанский спорт и вписали свое имя в летопись мирового тенниса. Ваш путь служит вдохновляющим примером для тысяч юных спортсменов нашей страны и миллионов ценителей тенниса во всех уголках планеты. Не могу не отметить Вашу высокую культуру поведения и на кортах, и в общественных местах во время общения с самыми разными людьми, что наглядно говорит о Вашем интеллекте и воспитании", – говорится в поздравлении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Елене Рыбакиной сохранять чемпионский настрой и уверенно идти к новым свершениям.

Ранее сообщалось, что Рыбакина обыграла китаянку Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале US Open и впервые в истории Казахстана возглавит мировой рейтинг WTA.

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Канат Болысбек
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