Куламбаева уверенно добралась до полуфинала WTA 125 в Турции
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по теннису Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира категории WTA 125, который проходит в Анталье (Турция). Казахстанская теннисистка выступает в парном разряде вместе с Рутуджей Бхосале из Индии, сообщает Zakon.kz.
В четвертьфинале Куламбаева и Бхосале встретились с испанками Ирене Бурильо Эскорихуэлой и Лейре Ромеро и одержали победу в двух сетах со счетом 6:0, 6:4.
Матч продолжался 1 час 18 минут.
До этого Куламбаева и Бхосале обыграли Гину Файстель из Польши и Ралуку Сербан, представляющую Кипр, со счетом 6:2, 6:2.
Ранее сообщалось, что Куламбаева до последних секунд боролась за победу на турнире в Испании.
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