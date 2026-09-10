Куламбаева уверенно добралась до полуфинала WTA 125 в Турции

Представительница команды Казахстана по теннису Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира категории WTA 125, который проходит в Анталье (Турция). Казахстанская теннисистка выступает в парном разряде вместе с Рутуджей Бхосале из Индии, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале Куламбаева и Бхосале встретились с испанками Ирене Бурильо Эскорихуэлой и Лейре Ромеро и одержали победу в двух сетах со счетом 6:0, 6:4.

Матч продолжался 1 час 18 минут.

До этого Куламбаева и Бхосале обыграли Гину Файстель из Польши и Ралуку Сербан, представляющую Кипр, со счетом 6:2, 6:2.

Ранее сообщалось, что Куламбаева до последних секунд боролась за победу на турнире в Испании.