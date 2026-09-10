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Спорт

Куламбаева уверенно добралась до полуфинала WTA 125 в Турции

Куламбаева уверенно добралась до полуфинала WTA 125 в Анталье, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 18:05 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по теннису Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира категории WTA 125, который проходит в Анталье (Турция). Казахстанская теннисистка выступает в парном разряде вместе с Рутуджей Бхосале из Индии, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале Куламбаева и Бхосале встретились с испанками Ирене Бурильо Эскорихуэлой и Лейре Ромеро и одержали победу в двух сетах со счетом 6:0, 6:4.

Матч продолжался 1 час 18 минут.

До этого Куламбаева и Бхосале обыграли Гину Файстель из Польши и Ралуку Сербан, представляющую Кипр, со счетом 6:2, 6:2.

Ранее сообщалось, что Куламбаева до последних секунд боролась за победу на турнире в Испании.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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