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Спорт

Жибек Куламбаева до последних секунд боролась за победу на турнире в Испании

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева , фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 07:56 Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева выступила на грунтовом турнире серии ITF W100 в испанском Маспаломасе (Гран-Канария), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в матче первого круга Куламбаева, занимающая 466-е место в рейтинге WTA, отдала победу представительнице Испании Андреа Лазаро Гарсии, расположенной на 155-й позиции мирового рейтинга – 3:6, 5:7.

Встреча шла 2 часа 22 минуты. До этого теннисистки не встречались на корте.

В следующем раунде Лазаро Гарсия "поспорит" с победительницей матча между француженкой Сарой Цакаревич и аргентинкой Надей Подорошкой.

Ранее сообщалось, что Анна Данилина выбыла из борьбы на турнире WTA-500 в США.

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Аксинья Титова
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