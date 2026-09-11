Бибисара Асаубаева впервые победила на Global Chess League в Индии
Фото: Instagram/bibisarachess
Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева впервые победила в восьмом туре командного турнира Tech Mahindra Global Chess League-2026 в Бангалоре (Индия), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, казахстанка, выступающая за команду FYERS American Gambits, встретилась с россиянкой Полиной Шуваловой и взяла у нее реванш за поражение в первой игре со счетом 3:0.
Асаубаеву также признали лучшим игроком матча против команды Ganges Grandmasters.
Теперь Бибисара имеет в своем активе одну победу, четыре ничьи и три поражения. После восьми туров FYERS American Gambits занимает второе место.
Турнир Global Chess League-2026 с общим призовым фондом в 1 миллион долларов (454 млн тенге) будет идти в Индии до 13 сентября.
Ранее мы писали о том, что Асаубаева не смогла выиграть ни в одном из шести туров Global Chess League в Индии.
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