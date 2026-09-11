Бибисара Асаубаева впервые победила на Global Chess League в Индии

Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева впервые победила в восьмом туре командного турнира Tech Mahindra Global Chess League-2026 в Бангалоре (Индия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка, выступающая за команду FYERS American Gambits, встретилась с россиянкой Полиной Шуваловой и взяла у нее реванш за поражение в первой игре со счетом 3:0.

Асаубаеву также признали лучшим игроком матча против команды Ganges Grandmasters.

Теперь Бибисара имеет в своем активе одну победу, четыре ничьи и три поражения. После восьми туров FYERS American Gambits занимает второе место.

Турнир Global Chess League-2026 с общим призовым фондом в 1 миллион долларов (454 млн тенге) будет идти в Индии до 13 сентября .

Ранее мы писали о том, что Асаубаева не смогла выиграть ни в одном из шести туров Global Chess League в Индии.