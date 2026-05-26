Бибисара Асаубаева одержала победу на старте чемпионата Норвегии

25 мая в столице Норвегии Осло стартовал крупный шахматный турнир – Norway Women Chess-2026, где принимает участие лидер женской сборной Казахстана – Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz.

Наша трехкратная чемпионка мира по блицу в первом туре данных соревнований черными фигурами обыграла многоопытную шахматистку из Индии Хампи Конеру.

Благодаря этому результату Бибисара единолично возглавила турнирную таблицу. Всего в турнире принимают участие шесть шахматисток.

Вечером 26 мая Асаубаева встретится с действующей чемпионкой мира – китаянкой Чжу Цзиньэр.

Призовой фонд Norway Women Chess-2026 составил 182 000 долларов.

Турнир продлится до 5 июня, где шесть шахматисток сыграют между собой по два раза.

После чемпионата Норвегии Бибисара Асаубаева выступит на супертурнире "Шахматные звезды-2026" в Москве.