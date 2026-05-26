#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
472.48
550.06
6.59
Спорт

Бибисара Асаубаева одержала победу на старте чемпионата Норвегии

Шахматы Победа 1 тур, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 12:02 Фото: norwaychess.no
25 мая в столице Норвегии Осло стартовал крупный шахматный турнир – Norway Women Chess-2026, где принимает участие лидер женской сборной Казахстана – Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz.

Наша трехкратная чемпионка мира по блицу в первом туре данных соревнований черными фигурами обыграла многоопытную шахматистку из Индии Хампи Конеру.

Благодаря этому результату Бибисара единолично возглавила турнирную таблицу. Всего в турнире принимают участие шесть шахматисток.

Вечером 26 мая Асаубаева встретится с действующей чемпионкой мира – китаянкой Чжу Цзиньэр.

Призовой фонд Norway Women Chess-2026 составил 182 000 долларов.

Турнир продлится до 5 июня, где шесть шахматисток сыграют между собой по два раза.

После чемпионата Норвегии Бибисара Асаубаева выступит на супертурнире "Шахматные звезды-2026" в Москве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Norway Chess 2026
05:30, 25 мая 2026
Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам перед дебютом на Norway Chess 2026
Шахматы Приглашение Турнир
16:56, 19 мая 2026
Бибисара Асаубаева выступит на крупном турнире "Шахматные звезды" в Москве
Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам после исторического успеха
10:05, 25 сентября 2024
Бибисара Асаубаева обратилась к болельщикам после исторического успеха
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
12:02, Сегодня
"Уверенная игра": в СМИ высоко оценили разгром от Рыбакиной в первом раунде "Ролан Гаррос"
Ризабек Айтмухан
11:41, Сегодня
Громкой сенсации не произошло: Ризабек Айтмухан будет бороться в финале чемпионата Азии
Казахстанский палуан Узембаев поборется за &quot;золото&quot; чемпионата Азии во Вьетнаме
11:27, Сегодня
Казахстанский палуан Узембаев поборется за "золото" чемпионата Азии во Вьетнаме
Ерхан Абиль
11:24, Сегодня
Казахстанский "вольник" Абиль всухую победил местного борца и вышел в финал ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: