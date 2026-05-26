Бибисара Асаубаева одержала победу на старте чемпионата Норвегии
Фото: norwaychess.no
25 мая в столице Норвегии Осло стартовал крупный шахматный турнир – Norway Women Chess-2026, где принимает участие лидер женской сборной Казахстана – Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz.
Наша трехкратная чемпионка мира по блицу в первом туре данных соревнований черными фигурами обыграла многоопытную шахматистку из Индии Хампи Конеру.
Благодаря этому результату Бибисара единолично возглавила турнирную таблицу. Всего в турнире принимают участие шесть шахматисток.
Вечером 26 мая Асаубаева встретится с действующей чемпионкой мира – китаянкой Чжу Цзиньэр.
Призовой фонд Norway Women Chess-2026 составил 182 000 долларов.
Турнир продлится до 5 июня, где шесть шахматисток сыграют между собой по два раза.
После чемпионата Норвегии Бибисара Асаубаева выступит на супертурнире "Шахматные звезды-2026" в Москве.
