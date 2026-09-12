Бибисара Асаубаева одержала еще одну победу на Global Chess League

Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева одержала победу в девятом туре командного турнира Tech Mahindra Global Chess League-2026 в Бангалоре (Индия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, казахстанская шахматистка, выступающая за команду FYERS American Gambits, встретилась с представительницей Индии Дивьей Дешмух.

Бибисара одержала уверенную победу со счетом 4:0.

Таким образом, Бибисара имеет в своем активе две победы, четыре ничьи и три поражения.

После девяти туров FYERS American Gambits занимает третье место.

Турнир Global Chess League-2026 с общим призовым фондом в 1 миллион долларов (454 млн тенге) продлится в Индии до 13 сентября.

Ранее Бибисара Асаубаева встретилась с россиянкой Полиной Шуваловой и взяла у нее реванш за поражение в первой игре. До этого казахстанская шахматистка не смогла выиграть ни в одном из шести туров Global Chess League в Индии.