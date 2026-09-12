#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
450.91
522.69
5.33
Спорт

Бибисара Асаубаева одержала еще одну победу на Global Chess League

Шахматистка Бибисара Асаубаева , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 05:55 Фото: instagram/bibisarachess
Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева одержала победу в девятом туре командного турнира Tech Mahindra Global Chess League-2026 в Бангалоре (Индия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, казахстанская шахматистка, выступающая за команду FYERS American Gambits, встретилась с представительницей Индии Дивьей Дешмух.

Бибисара одержала уверенную победу со счетом 4:0.

Таким образом, Бибисара имеет в своем активе две победы, четыре ничьи и три поражения.

После девяти туров FYERS American Gambits занимает третье место.

Турнир Global Chess League-2026 с общим призовым фондом в 1 миллион долларов (454 млн тенге) продлится в Индии до 13 сентября.

Ранее Бибисара Асаубаева встретилась с россиянкой Полиной Шуваловой и взяла у нее реванш за поражение в первой игре. До этого казахстанская шахматистка не смогла выиграть ни в одном из шести туров Global Chess League в Индии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева
06:57, 11 сентября 2026
Бибисара Асаубаева впервые победила на Global Chess League в Индии
Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева
06:50, 09 сентября 2026
Асаубаева не смогла выиграть ни в одном из шести туров Global Chess League в Индии
Шахматы Победа 1 тур
12:02, 26 мая 2026
Бибисара Асаубаева одержала победу на старте чемпионата Норвегии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карен Хачанов и Александр Зверев в полуфинале US Open
06:59, Сегодня
Хачанов прокомментировал поражение Звереву в полуфинале US Open
&quot;Барыс&quot; в матче с &quot;Амуром&quot;
06:20, Сегодня
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" — "Амур"
Джей Опетайя
05:58, Сегодня
Лучшие должны драться с лучшими: Опетайя – о потенциальном бое с Бенавидесом
Александр Зверев вышел в финал US Open
05:27, Сегодня
Александр Зверев высказался после выхода в финал US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: