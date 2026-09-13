"Наслаждайся": Соболенко прокомментировала поражение от Рыбакиной в финале US Open

Пока еще первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко высказалась о поражении от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в финале US Open Елена обошла Арину Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

"Это последнее, что мне хочется делать прямо сейчас, – произносить речь, но я постараюсь изо всех сил. Я, конечно, расстроена, но хочу поздравить Елену с невероятным годом и потрясающими результатами. Это заслуженно. Наслаждайся этим вечером, завтрашним днем и концом сезона, чтобы я смогла выиграть несколько титулов. Спасибо", – высказалась Соболенко в интервью на корте.

Рыбакина впервые в карьере возглавит рейтинг WTA после окончания Открытого чемпионата США – 2026. Она обойдет Арину Соболенко, которая находилась на вершине рейтинга с 21 октября 2024 года .

В этом сезоне Соболенко не смогла выиграть ни одного титула на турнирах "Большого шлема".

Ранее мы писали о том, как Рыбакина разобралась с Соболенко и стала победительницей US Open.