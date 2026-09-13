#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
Спорт

Рыбакина прокомментировала триумфальную победу над Соболенко на US Open

Соболенко и Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 08:55 Фото: Instagram/wta
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступила с речью после победы на Открытом чемпионате США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в финале US Open Елена обошла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

"Сейчас сложно подобрать слова. Я не ожидала ничего подобного, когда ехала на этот турнир. У меня были небольшие проблемы из-за травмы. Однако как-то все сложилось в мою пользу. Хочу лишь сказать: Арина, ты – великая чемпионка. Против тебя невероятно тяжело играть. Ты заставляешь выкладываться на пределе возможностей. На корте я сомневалась и пыталась достать каждый мяч. Поздравляю тебя со всеми достижениями. Поздравляю твою команду. Вы проделываете потрясающую работу. Сейчас я просто не могу найти слов, извините. Я приезжаю сюда уже 10 лет, но никогда не достигала успеха. Даже близко к этому не подбиралась. Это просто невероятно. Я влюбляюсь в Нью-Йорк все больше и больше. Для меня это удивительные воспоминания. Спасибо вам всем", – сказала Рыбакина в интервью на корте.

Трофей на US Open стал третьим для Рыбакиной на турнирах "Большого шлема". Также Рыбакина является победительницей "Уимблдона" (2022) и Australian Open (2026).

Ранее мы писали о том, как Рыбакина разобралась с Соболенко и стала победительницей US Open.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Рыбакина, теннис, кубок
03:50, 13 сентября 2026
Рыбакина разобралась с Соболенко и стала победительницей US Open
Арина Соболенко, теннис
07:19, Сегодня
"Наслаждайся": Соболенко прокомментировала поражение от Рыбакиной в финале US Open
Рыбакина, теннис, кубок
06:44, Сегодня
Выяснилось, сколько денег и очков заработала Рыбакина за историческую победу на US Open
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Григорий Бабаян на поле
10:02, Сегодня
Григорий Бабаян признался, что победа "Ордабасы" над "Астаной" была заслуженной
Рыбакина и Соболенко перед матчем
09:42, Сегодня
Гнев Соболенко после финала с Рыбакиной: сломала ракетка и матерно отругала оператора
Фото с Утемуратовым и Рыбакиной на награждении
08:45, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на Открытом чемпионате США
Елена Рыбакина празднует победу на US Open
08:35, Сегодня
Елена Рыбакина сохранила первое место в Чемпионской гонке WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: