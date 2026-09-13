Рыбакина прокомментировала триумфальную победу над Соболенко на US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступила с речью после победы на Открытом чемпионате США, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в финале US Open Елена обошла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

"Сейчас сложно подобрать слова. Я не ожидала ничего подобного, когда ехала на этот турнир. У меня были небольшие проблемы из-за травмы. Однако как-то все сложилось в мою пользу. Хочу лишь сказать: Арина, ты – великая чемпионка. Против тебя невероятно тяжело играть. Ты заставляешь выкладываться на пределе возможностей. На корте я сомневалась и пыталась достать каждый мяч. Поздравляю тебя со всеми достижениями. Поздравляю твою команду. Вы проделываете потрясающую работу. Сейчас я просто не могу найти слов, извините. Я приезжаю сюда уже 10 лет, но никогда не достигала успеха. Даже близко к этому не подбиралась. Это просто невероятно. Я влюбляюсь в Нью-Йорк все больше и больше. Для меня это удивительные воспоминания. Спасибо вам всем", – сказала Рыбакина в интервью на корте.

Трофей на US Open стал третьим для Рыбакиной на турнирах "Большого шлема". Также Рыбакина является победительницей "Уимблдона" (2022) и Australian Open (2026).

Ранее мы писали о том, как Рыбакина разобралась с Соболенко и стала победительницей US Open.