Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 сентября

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 13 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 450,97 тенге; евро – 523,09 тенге; российский рубль – 5,33 тенге; китайский юань – 67,24 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

448 тенге на покупку, 455 тенге на продажу.

Курс евро:

520 тенге на покупку, 530 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,07 тенге на покупку, 5,28 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

450,88 тенге на покупку, 452,91 тенге на продажу.

Курс евро:

522,3 тенге на покупку, 527,46 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,14 тенге на покупку, 5,26 тенге на продажу.

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