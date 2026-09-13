Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 сентября
По состоянию на 13 сентября 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 450,97 тенге; евро – 523,09 тенге; российский рубль – 5,33 тенге; китайский юань – 67,24 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
448 тенге на покупку, 455 тенге на продажу.
Курс евро:
520 тенге на покупку, 530 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,07 тенге на покупку, 5,28 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
450,88 тенге на покупку, 452,91 тенге на продажу.
Курс евро:
522,3 тенге на покупку, 527,46 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,14 тенге на покупку, 5,26 тенге на продажу.
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