#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
Спорт

"Никогда не забуду": Рыбакина показала трогательные фото с кубком US Open

Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 15:58 Фото: Instagram/lenarybakina
Елена Рыбакина поделилась эмоциями после триумфа на US Open. Казахстанская теннисистка опубликовала серию фотографий с чемпионским кубком, на первом снимке чемпионка целует завоеванный трофей, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации Рыбакина призналась, что Нью-Йорк становится для нее все более особенным местом, и поблагодарила болельщиков за поддержку.

"Влюбляюсь в Нью-Йорк все больше и больше. Спасибо всем за поддержку! Это момент, который я никогда не забуду", – написала теннисистка.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2026 15:58
Рыбакина прокомментировала триумфальную победу над Соболенко на US Open

Рыбакина завоевала титул US Open 12 сентября. В финале казахстанка встретилась с Ариной Соболенко и одержала победу в трех сетах – 6:4, 5:7, 6:2.

На пути к решающему матчу Рыбакина также обыграла Наоми Осаку, Чжэн Циньвэнь и Коко Гауфф. Победа в Нью-Йорке стала для казахстанской теннисистки первым титулом US Open.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Первая ракетка Казахстана
06:59, 26 августа 2025
Рыбакина прокомментировала победу над американкой на US Open-2025
Рыбакина-Пареха на US Open
00:01, 26 августа 2025
Рыбакина уверенно расправилась с 16-летней соперницей из США на US Open
Фото: instagram/lenarybakina
00:47, 31 августа 2026
Сенсация перед US Open: Елена Рыбакина возглавила мировой рейтинг WTA
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Максим Самородов в матче РПЛ
16:03, Сегодня
Максим Самородов из "Ахмата" начнёт матч РПЛ в основном составе
Андрей Мартин на тренировке &quot;Ордабасы&quot;
15:35, Сегодня
"Наступать на пятки": Андрей Мартин - о победе "Ордабасы" над "Астаной" в КПЛ
Акерке Рамазанова выхолит на татами
15:15, Сегодня
Казахстанка Рамазанова проиграла во второй схватке на топ-турнире по дзюдо в Венгрии
Зверев на кортах US Open
14:54, Сегодня
Ведущая ESPN Эндрюс случайно назвала Зверева "сосиской" в эфире на US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: