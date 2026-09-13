"Никогда не забуду": Рыбакина показала трогательные фото с кубком US Open

Елена Рыбакина поделилась эмоциями после триумфа на US Open. Казахстанская теннисистка опубликовала серию фотографий с чемпионским кубком, на первом снимке чемпионка целует завоеванный трофей, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации Рыбакина призналась, что Нью-Йорк становится для нее все более особенным местом, и поблагодарила болельщиков за поддержку.

"Влюбляюсь в Нью-Йорк все больше и больше. Спасибо всем за поддержку! Это момент, который я никогда не забуду", – написала теннисистка.

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Рыбакина завоевала титул US Open 12 сентября. В финале казахстанка встретилась с Ариной Соболенко и одержала победу в трех сетах – 6:4, 5:7, 6:2.

На пути к решающему матчу Рыбакина также обыграла Наоми Осаку, Чжэн Циньвэнь и Коко Гауфф. Победа в Нью-Йорке стала для казахстанской теннисистки первым титулом US Open.