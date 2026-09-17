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Спорт

Выяснилось место проведения Итогового турнира WTA 2027

Елена Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 06:57 Фото: Instagram/wta
Итоговый турнир WTA пройдет в 2027 году в американском городе Шарлотт. Действующей победительницей Итогового чемпионата WTA является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Шарлотт получит право принять Итоговый турнир WTA не только в 2027 году. Согласно информации о проведении соревнований, американский город также станет площадкой для чемпионатов в 2028 и 2029 годах.

"Новая глава ждет! Шарлотт в Северной Каролине станет новым домом для Итогового турнира WTA! Это событие соберет вместе лучших игроков сезона в одиночном и парном разрядах, чтобы разыграть самый престижный титул в женском теннисе", – говорится в заявлении пресс-службы.

При этом ближайший Итоговый турнир состоится в другом американском городе – Индиан-Уэллсе. Соревнования запланированы на 8-15 ноября 2026 года. Сначала организаторы собирались провести турнир в Саудовской Аравии, но все-таки перенесли его в США.

Ранее первая ракетка мира прокомментировала выход на Итоговый турнир WTA 2026.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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