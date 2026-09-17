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Спорт

Президент Словакии обратился к Елене Рыбакиной

Президент Словакии Петер Пеллегрини и Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 08:29 Фото: Instagram/peter_pellegrini
Президент Словакии Петер Пеллегрини лично поздравил первую ракетку мира – казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину – с победой на US Open, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Пеллегрини встретился с теннисисткой в президентском дворце и отметил роль своей страны в ее жизненном пути.

"Вы знали, что первая ракетка мира уже шесть лет называет Словакию своим вторым домом? Да, Елена Рыбакина представляет Казахстан, но Словакия для нее стала важной точкой на карте. Именно у нас она каждый год проводит тренировки перед важными турнирами. Словакия является значимой частью ее спортивной карьеры. Я был очень польщен возможностью принять ее во дворце и лично поздравить с успехом", – написал Пеллегрини в соцсетях.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла US Open, обыграв в финальном матче Арину Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

Ранее выяснилось место проведения Итогового турнира WTA-2027.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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